Luciano Pasquale ospite d´onore al premio il sommelier emergente A.I.S Liguria

Liguria - Si è chiusa, con una serata di gala, la prima selezione della nona edizione del Memorial dedicato da Angelo Marchiano al padre Bartolomeo, grande chef laiguegliese e scopritore di giovani talenti.



Con un menu curato dai maestri di cucina e dai docenti Damiano Di Salvo, Fabrizio Ceccarelli, Rita Baio, Katiuscia Giuria e Roberto De Palo, le sette coppie di chef lady e chef, selezionati dalla giuria del concorso presieduta da Stefano Beltrame, presidente dell’Unione Cuochi della Liguria, si sono sfidate ai fornelli per passare alle fasi successive ed aggiudicarsi il piatto del “memorial” dedicato al “2018 anno del cibo italiano nel mondo”.



In gara per conquistare il grembiule di finalista le coppie: Matteo Cacciò e Eugenia Camilli, Francesco Bregolin e Marisol Vernice, Sofia Saltarelli e Mattia Maggi, Lorenzo Siffredi e Roberta Orsi, Raffaella Silva e Samuele Esposito, Marta Risso e Elena Ferrua, Sarah Angelotti e Aishe Kurti. Solo tre di loro accederanno alla serata conclusiva del prossimo 13 aprile, dopo l’eliminazione durante la seconda cena didattica del 21 marzo.



Per aggiudicarsi il premio “innovazione” della FIDAPA BPW Italy Distretto Nord-Ovest e FIDAPA BPW Italy Sez. di Albenga e della Federazione Italiana Cuochi le coppie dovranno superare anche delle prove speciali e il gradimento dei “social” delle loro ricette sulla pagina facebook https://www.facebook.com/alberghieroAlassio/.



La serata inaugurale ha proposto agli oltre cento ospiti, tra cui il sindaco di Alassio Enzo Canepa, il presidente delle Camere di Commercio Riviere di Liguria Luciano Pasquale, il presidente di Confagricoltura Liguria Luca De Michelis, il presidente Confagricoltura Spezia Carmelo Pangallo, l’assessore del Comune di Laigueglia Fabio Macheda, Il presidente del Lions Club Baia del Sole Franco Puricelli, il delegato provinciale A.I.S. Giancarlo Alfano, ricette ispirate al tema dell’innovazione nella tradizione con un menu composto da: “i colori del Cappon Magro - Brandacujun” , “tortello saraceno con baccalà su vellutata rossa di patate”, Mezzelune di pesto e toma brigasca su crema di fagiolini, “ fagottino di cima alla genovese con salsa verde e riduzione di melograno” ; di dolce “torta di Chiavari evolution – delizie di nocciola con salsa al miele e lavanda”, in abbinamento alle etichette “Montale” Colli di Luni, “Marfi” Liguria di Levante e “Mortedo” Vermentino Colli di Luni della Cantina Zangani di Santo Stefano Magra (SP).



“Il Marchiano - sottolinea la dirigente scolastica del “Giancardi”, Simonetta Barile - come si evince dai piatti proposti, rappresenta l’esempio perfetto di didattica per competenze, laddove il concorso stimola i discenti a mettere in pratica abilità, capacità e conoscenze acquisite nel corso degli studi allo scopo di accrescere il proprio curriculum personale”. Un percorso di crescita professionale del quale l’intera organizzazione scolastica beneficia con significative ricadute sul territorio e sulle aziende partner del memorial”.



Il concorso, organizzato dal Centro Studi dell’Alberghiero di Alassio, è dedicato ai giovani talenti dell’hotellerie e della ristorazione e viene svolto sotto l’egida di FIC, AIS, CONFAGRICOLTURA, AMIRA, AIBES, SOLIDUS, gode del patrocinio della Regione Liguria, del Comune di Alassio, della FIDAPA BPW Italy Distretto Nord-Ovest e della FIDAPA BPW Italy Sez. di Albenga; si articola con prove speciali di hotellerie cene didattiche e una serie di videoclip dedicati a “ #annodelciboitaliano” prodotti e realizzati dal video maker Willie Boehmer, che andranno a contribuire alla promozione della cucina ligure nel mondo.



Il progetto incentrato sul mix cibo, arte e colture è coordinato dai docenti Antonella Annitto, Michela Calandruccio, Paolo Madonia, Rita Baio, Katiuscia Giuria, Monica Barbera, Nello Simoncini, Stefania Violino, Sara Ceccatelli, Giovanni Marello, Franco Laureri e dai tecnici di laboratorio Luigi Natale, Aurelio Pepe, Italo Bellino e Cristina Marcenaro. Partner del Memorial B. Marchiano Ordine Gastronomico Lavanda Riviera Dei Fiori, Cantina Zangani, l’Azienda Agricola “Olio Del Casale” di Nasino e l’Azienda “RZERO GROUP”.