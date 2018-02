Maltempo, Confagricoltura crea una task force per gestire le emergenze

Liguria - «L'agricoltura si sta confrontando in queste ore con il brusco calo delle temperature e le forti nevicate. Anche se per conoscere quali siano gli effettivi danni provocati alle coltivazioni ed agli allevamenti occorrerà attendere comunque qualche giorno, Confagricoltura, attraverso le sue strutture territoriali, si sta facendo parte attiva per la gestione delle emergenze. E per questo ha creato una task force con le proprie sedi regionali. In queste ore è infatti indispensabile gestire le diverse urgenze che si stanno verificando nel territorio e rispondere alle segnalazioni che pervengono dalle aziende agricole, spesso ubicate in aree collinari e montane. I disagi si sono ulteriormente amplificati nelle aree di Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche, dove sussistono ancora forti problemi legati agli eventi sismici del 2016 e 2017».



«In Liguria - sottolinea il presidente regionale di Confagricoltura - Luca De Michelis - stiamo con costanza monitorando la situazione in stretto contatto con gli uffici regionali, con l'Ispettorato agrario e con la Protezione Civile perché al freddo odierno, che ancora perdurerà almeno fino a venerdì, si aggiunge la pressoché conferma di nevicate intense anche sulla costa a partire dalla notte di mercoledì e fino a tutto giovedì". La preoccupazione di Confagricoltura Liguria è concentrata su ciò che il gelo può danneggiare per le coltivazioni in pieno campo, specie le aromatiche dalla "foglia tenera", per gli ulivi e per tutte quelle coltivazioni che più di altre patiscono i picchi di freddo estremo. La temperatura al di sotto dello zero - sottolinea Confagricoltura Liguria - di 4 o 5 gradi può compromettere totalmente le coltivazioni sopra ricordate". Già nella notte passata tale limite è stato superato in alcuni punti lungo la costa e quindi la legittima preoccupazione è accresciuta da ciò. In tale situazione - rimarca Confagricoltura Liguria - è estremamente importante il lavoro di coordinamento che stanno portando avanti le Istituzioni, la protezione civile, i vigili del fuoco e l'Enel. E, in particolare, è di notevole utilità il piano messo in campo in diverse regioni da E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, al fine di dare risposte rapide ai diversi casi di emergenza».