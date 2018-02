Marinella, e se andasse a Gabriele Volpi?

Liguria - Gabriele Volpi ha presentato un’offerta economica per rilevare la parte agricola di Marinella spa. Il patron dello Spezia Calcio ha messo nero su bianco il suo interesse ieri, depositando il plico per l’azienda zootecnica. Curiosamente, a pochi chilometri di distanza l’interesse del presidente del Genoa Enrico Preziosi per l’ex Colonia Olivetti. Quella di Volpi non è l’unica offerta in campo - da tempo è infatti in ballo la proposta di Renovo. Una risposta dovrebbe arrivare in tempi brevi, come del resto reclamato da sindacati e lavoratori giusto stamattina.



La nota della White Holding - «In relazione alle notizie di stampa diffuse in questi giorni che riguardano il futuro incerto della tenuta Marinella e dei collaboratori che vi prestano la propria attività lavorativa, la White holding, società del gruppo volpi, presieduta dal dott Chisoli, presidente anche dello Spezia calcio, ha presentato un’offerta ai liquidatori della società Marinella per rilevare la mandria e la gestione dell’impianto lattiero caseario annesso. L’offerta, che rientra in un più ampio progetto di valorizzazione della vocazione agro-alimentare della tenuta, ha lo scopo di salvaguardare la continuità occupazionale, incrementandone le unità adibite, in funzione delle varie fasi di attuazione del progetto. Se verrà accolta, la proposta contribuirà al rilancio di un territorio e di un’attività agricola che per anni è stata un punto di riferimento della regione. E confermerà la sensibilità che il patron dello Spezia calcio, Gabriele Volpi, ha più volte dimostrato per il sostegno e lo sviluppo di diversificate iniziative in Liguria. Ricordiamo l’intervento su Recco con la costruzione di due nuove piscine (punta sant’Anna e area ex-IML), e di un centro residenziale; Santa Margherita con l’impegnativo rifacimento del porto e del retro-porto, per non citare la gloriosa ProRecco e la squadra di La Spezia. E per finire con il rilevante sostegno che Volpi ha dato al successo dell’operazione di aumento capitale della Carige. Tutte iniziative che rientrano in una logica industriale non disgiunta da un’attenzione al sociale e da una sensibilità particolare per le nuove generazioni. Il progetto Marinella, che sarà presentato alle istituzioni in caso di adesione all’offerta, è stato illustrato al presidente della regione Liguria che in più circostanze ha sollecitato l’imprenditoria ligure a farsi carico fin dove possibile dei problemi occupazionali e di sviluppo programmato che la regione manifesta, pronto a dare il proprio sostegno ad iniziative che si palesino serie, concrete e proiettate al medio e lungo periodo».