Muretti a secco, Piana: «In arrivo nuovo bando da 6 milioni di Euro»

Liguria - «Nel prossimo semestre verrà predisposto un nuovo bando di gara, del valore di 6 milioni di euro, per i muretti a secco, come confermato oggi in aula dall’assessore all’agricoltura Stefano Mai. Tale provvedimento sarà adottato grazie, come era già noto, alle azioni che avevamo concordato e condiviso con il collega di partito e assessore regionale accogliendo le istanze del territorio e delle associazioni del settore» lo ha spiegato Alessandro Piana, capogruppo regionale Lega Nord Liguria.



«L’anno scorso la giunta di centrodestra, sempre su proposta dell’assessore Mai, aveva approvato lo stanziamento di 4 milioni di euro per il bando del Piano di sviluppo rurale 2014-2020 per i muretti a secco, elemento fondamentale della nostra tradizione e cultura. Tale budget di finanziamento era stato poi raddoppiato a fine settembre arrivando a 8 milioni. Ricordo che con un mio emendamento alla Legge regionale di stabilità abbiamo uniformato l’applicazione della normativa di settore e, nello specifico caso dei muretti a secco, ne viene consentito il ripristino anche se le fasce non sono effettivamente coltivate, come ad esempio nel caso delle strade interpoderali».