Pil, Codacons: «Consumi quasi piatti»

Liguria - «I dati Istat sul Pil italiano attestano la mancata ripresa dei consumi in Italia e confermano gli allarmi lanciati a più riprese dal Codacons»: lo ha affermato l’associazione dei consumatori commentando i numeri relativi all’ultimo trimestre del 2017.



Consumi - «Sul fronte della spesa delle famiglie si registra una preoccupante frenata, con i consumi che crescono solo dello 0,1%, praticamente nulla – ha spiegato il Presidente Carlo Rienzi – Si tratta di numeri particolarmente deludenti e ben al di sotto delle aspettative, considerato che il 2017 doveva essere l’anno della ripartenza dei consumi, mentre al contrario la spesa delle famiglie risulta piatta e non cresce a sufficienza».



Economia - «Il prossimo Esecutivo che si insedierà in Italia dovrà porre la questione dei consumi al centro dell’azione di governo, adottando misure urgenti per sostenere i redditi delle famiglie, aumentare il potere d’acquisto dei cittadini e incentivare la spesa, per far ripartire l’economia e incrementare il Pil”, ha concluso Rienzi.