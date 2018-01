Pirelli, anno nuovo e gomma nuova (per le moto)

Liguria - Il 2018 inizia subito con una accelerazione per la Pirelli: proprio in questi primi giorni di gennaio, infatti, debutta sul mercato il Diablo Rossocorsa II, destinato a raccogliere l'eredità del modello che tanto successo ha avuto in questi ultimi anni.



Se non è una rivoluzione poco ci manca: a distanza di ormai otto anni dal debutto del modello "originario", e forte dell'esperienza ulteriore accumulata in questi anni anche nel panorama delle competizioni di velocità, la Pirelli ha appena lanciato un nuovo pneumatico sportivo per le motociclette, battezzato Diablo Rosso Corsa II e destinato a raccogliere l'eredità e magari superare le performance del noto predecessore.



Nuova generazione al debutto. Era infatti il 2010 quando la società milanese aveva presentato la versione "numero uno", diventata poi un riferimento per tutti i biker che volevano mettere insieme le esigenze di sicurezza, affidabilità e maneggevolezza con prestazioni di tutto rilievo, sia in pista che su strada. E in questo gennaio 2018, come si può vedere anche sulle piattaforme di vendita online come euroimportpneumatici.com, si apre ufficialmente la distribuzione dell'erede del Pirelli Diablo Rossocorsa, che ambisce a conquistare ulteriori quote di mercato.



Soluzioni innovative. La forza di questo modello sta innanzitutto nel marchio Pirelli e in tutto quello che racchiude, a cominciare dai quindici anni di esperienza che la compagnia della P Lunga ha "accumulato" come Fornitore ufficiale per il campionato mondiale Superbike, che si traduce in una forte sinergia tra prodotto per le corse e per la clientela. Dal punto di vista tecnico, invece, la seconda generazione del Diablo Rosso di Pirelli si presenta con un grip maggiorato all'anteriore in ingresso e frenata, mentre guardando la gomma posteriore si notano angoli ancor più elevati di piega in percorrenza e uscita.



Grandi miglioramenti. Il risultato finale è decisamente interessante: la Diablo Rossocorsa II è infatti una gomma che riesce a trasmettere una sensazione di confidenza e sicurezza al motociclista, e raggiunge l'obiettivo in tutte le condizioni, con prestazioni eccellenti e una maggiore resa chilometrica rispetto al modello precedente. Merito anche della lunga fase di studio e sviluppo degli ingegneri della P Lunga, che ha trovato una prima applicazione nella mescola degli pneumatici.



La prima multimescola di Pirelli. Il nuovo prodotto Pirelli è infatti assolutamente innovativo per quanto riguarda la composizione, in quanto per la prima volta nella storia del brand si è puntato su una multimescola, con due soluzioni e tre zone di applicazione all'anteriore e tre mescole con cinque zone di applicazione al posteriore. Inoltre, questo pneumatico vanterà anche dei profili innovativi, una struttura che deriva direttamente dall'esperienza nelle competizioni e un disegno del battistrada di nuova progettazione.



Le caratteristiche della Diablo RossoCorsa II. Come specificato dal comunicato ufficiale dell'azienda, la gomma Diablo Corsa II è dedicata in maniera diretta ai motociclisti proprietari di motociclette di media-alta cilindrata, che amano uno stile di guida sportivo sia nelle prestazioni su strada che in quelle su pista. Anche per questo le altre caratteristiche sono quelle preferite dai biker amanti della velocità, ovvero rapido warm-up, grip, consistenza e maneggevolezza sportiva.