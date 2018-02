Rc auto, in Liguria una media di 427 euro

Liguria - L’Osservatorio di Segugio.it ha calcolato che il miglior prezzo medio dell'assicurazione Rc auto in Liguria, ottenuto dalla media delle migliori offerte trovate sul portale, si è attestato a gennaio sui 427 euro, un valore in diminuzione dello 0,9% rispetto alla cifra media calcolata a fine del 2017 (431 euro) e più o meno in linea con la cifra più bassa della serie storica misurata dall’indagine durante la prima parte del 2016.



L’Osservatorio analizza tutte le caratteristiche delle polizze preventivate dagli automobilisti sul portale. Da notare che la percentuale di utenti in prima classe di merito raggiunge il 61,5%, con un rialzo di ben 1,4% rispetto al II semestre dello scorso anno, mentre gli assicurati che non hanno commesso sinistri negli ultimi 5 anni salgono all’85,8%.



Il 2018 sarà l'anno del definitivo affermarsi della scatola nera. Secondo l’IVASS, i contratti che prevedono l’uso del dispositivo hanno fatto segnare un incremento di oltre il 300% dal lontano 2012. In particolare, a Caserta e Napoli più della metà delle polizze prevedono la black box mentre a Catania, Reggio Calabria, Salerno, Foggia, Crotone, Barletta-Andria-Trani, Palermo, Siracusa, Catanzaro, Bari e Ragusa la sua diffusione raggiunge una percentuale del 40%.



Gli utenti che si rivolgono a Segugio.it possono usufruire di un vantaggio sul premio che si attesta in valore assoluto sui 362,67 euro, con il 22,3% dei clienti che riesce a ridurre la spesa di oltre il 50% sulla sola responsabilità civile. In particolare in Liguria i dati sono sostanzialmente in linea con quelli nazionali. I prezzi RC sono superiori (best price +7,2% rispetto a quello nazionale) e il trend è in linea con quello italiano.



Sul fronte dell’ Rc moto, invece, a livello nazionale la percentuale di polizze richieste per l’acquisto di moto nuove cresce dal 10,9% del primo semestre 2017 all’11,9% del semestre in corso. Anche la percentuale di polizze richieste per l’acquisto di moto usate cresce, passando dal 30,4% del semestre precedente al 31,2%. Per quanto riguarda le tariffe, dopo aver raggiunto il valore più basso mai registrato su Segugio.it (320 €) nel primo semestre del 2017, il best price RC conferma l’andamento del semestre precedente e continua a crescere, raggiungendo i 350 € nel semestre corrente (+1,5% rispetto al semestre precedente). La crescita dei prezzi su scala nazionale non sembra essere un dato comune a tutte le regioni. In generale, l’Italia sembra divisa in due: al centro-nord, escluso il Lazio, la crescita è più netta, in particolare in Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. Al sud, invece, i prezzi sono generalmente in lieve calo. Unica eccezione la Puglia, che segna un incremento di circa il 14% rispetto al secondo semestre 2017