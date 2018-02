Sbloccati spazi finanziari per investimenti nei comuni liguri

Liguria - La Giunta regionale della Liguria ha deliberato la messa a disposizione di spazi finanziari per un importo massimo di 5 milioni di euro a favore dei comuni liguri, senza obbligo di restituzione delle somme liberate. Il risultato è stato reso possibile grazie alla negoziazione portata avanti da Anci Liguria che, nella seduta del Consiglio delle Autonomie

Locali dello scorso 14 febbraio, aveva formalizzato l’Intesa Regionale per gli Investimenti (art.10 commi 3 e 5 della L. 243/2012) Regione -Anci-Cal, per ottenere la concessione di spazi finanziari regionali. Grazie allo sforzo della Regione Liguria, si liberano nuovi spazi finanziari, altrimenti non utilizzabili dalle amministrazioni locali a causa degli stringenti vincoli imposti dalla normativa sul pareggio di bilancio: le risorse aprono importanti possibilità di investimento (non di

spesa corrente) a favore dei comuni per realizzare opere concrete con importanti ricadute sui servizi indispensabili - come scuole e strade - offerti ai cittadini.



«La novità rispetto agli anni scorsi - commenta il direttore generale Anci Liguria Pierluigi Vinai - sta nel fatto che, potendo utilizzare queste opportunità già dalla primavera anziché dall’autunno avanzato (come avveniva prima), gli enti locali riusciranno a realizzare le opere impegnando le risorse subito. Avere colto questa sensibilità - conclude Vinai - è un merito che volentieri riconosciamo al presidente Toti che ha voluto accogliere le nostre istanze». Questi spazi, lo ricordiamo, si aggiungono a quelli già ceduti dal Ministero dell’Economia a 65 comuni liguri per circa 36 milioni di euro (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 20970 del 9 febbraio 2018). Ora la palla passa agli enti locali interessati alla concessione di spazi finanziari, che dovranno presentare richiesta, fino al termine perentorio

del 31 marzo 2018, accedendo al Servizio Sistema Intese Regionali all’indirizzo: https://www.regione.liguria.it/in-regione/altri-organismi/enti-locali/avviso-avvio-iter-intese-regionali-investimenti.html



Il plafond degli spazi finanziari ceduti sarà attribuito secondo i seguenti criteri di riparto, in ordine di priorità, fino a concorrenza della disponibilità, ai sensi della DGR n. 64 dell’8 febbraio 2018:

a) comuni fino a 1.000 abitanti;

b) comuni istituiti a seguito di processi di fusione;

c) enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi validati e

approvati, completi del cronoprogramma della spesa;

d) enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi e presentano la

maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del

risultato di amministrazione destinata agli investimenti;

e) gli eventuali ulteriori spazi finanziari ancora disponibili, una volta

evase le richieste pervenute sulla base dei criteri citati, saranno

ripartiti tra gli enti che pur non disponendo di progetti esecutivi

validati e approvati effettuano operazioni di investimento da realizzare

attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione;

f) in caso di insufficienza di spazi rispetto alle richieste, hanno

priorità i comuni che aderiscono al Patto per il turismo (art. 2 comma

81della L.R. 33/2016).



L’iter di attribuzione degli spazi si concluderà il 31 marzo. Anci Liguria

e il Consiglio delle Autonomie Locali forniranno la consueta assistenza

agli Enti bisognosi di supporto.