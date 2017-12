Siglato contratto tra Bombardier e Mercitalia Rail per la fornitura di 40 locomotive

Liguria - Il leader della tecnologia ferroviaria, Bombardier Transportation ed il il maggiore operatore ferroviario merci in Italia, Mercitalia Rail, hanno firmato il contratto per la fornitura di 40 locomotive di ultima generazione BOMBARDIER TRAXX DC3 a corrente continua, con un'opzione per l'acquisto di ulteriori 20 locomotive, inclusa la manutenzione e un'opzione per ulteriori otto anni di manutenzione sulla flotta. Il contratto include la fornitura dei servizi di manutenzione della flotta per una durata di 16 anni, che sarà effettuato dalla Divisione Services di Bombardier Transportation Italia. Sulla base del prezzo di listino, il contratto è stato valutato circa 210 milioni di euro (249 milioni di US). Le consegne delle locomotive sono previste per l'inizio del quarto trimestre 2018.



Luigi Corradi, AD Bombardier Transportation Italy, sottolinea: "Le funzionalità ottimizzate di questo veicolo, lo rendono la locomotiva DC più avanzata d'Europa. Il contratto di manutenzione siglato con Mercitalia Rail per 16 anni, effettuato dalla nostra divisione Services, garantirà una elevata disponibilità operativa dei veicoli. Siamo orgogliosi che Mercitalia Rail, leader di mercato per il traffico merci ferroviario in Italia, abbia scelto la locomotiva TRAXX DC3 per modernizzare la propria flotta e possa essere il primo cliente a beneficiare di questo grande prodotto innovativo."



La versione DC della piattaforma TRAXX 3 appartiene alla più moderna piattaforma di locomotiva a quattro assi in Europa. Essa è composta dalle locomotive TRAXX AC3 (corrente alternata), le TRAXX MS3 (Multi-Sistema, per tutte le correnti principali in Europa) e le TRAXX DC3.



Bombardier Transportation Italy impiega più di 700 persone tra lo stabilimento di Vado Ligure e il sito di segnalamento e controllo ferroviario ed ingegneria dei trasporti urbani a Roma.



Bombardier Transportation Italy conta ad oggi la produzione di 728 locomotive E464, 50 treni ETR1000-V300ZEFIRO e 191 Locomotive elettriche TRAXX DC, delle quali circa il 90% sotto contratto di manutenzione Full Service di Bombardier. Complessivamente, nel sito di Vado Ligure, sono state prodotte quasi 2000 locomotive; il sito vanta inoltre una lunga esperienza sia nella produzione di unità di trazione DC di ultima generazione, che nelle revisioni e riammodernamento del materiale rotabile. Il sito nel 2015 ha festeggiato il suo 110° anniversario. Bombardier offre un servizio di manutenzione rotabili efficiente, capillare e puntuale in grado di garantire i più alti indici di disponibilità della flotta e il mantenimento del massimo valore dell'asset nell'arco della sua vita utile: più di 200 locomotive, 17 tram e 50 treni ad altissima velocità sono sotto contratto di manutenzione con la divisione Services di Bombardier Transportation Italy. La sede operativa di Roma è responsabile della realizzazione degli impianti di segnalamento e controllo del traffico ferroviario e metropolitano; in Italia oltre 3.000 Km della rete ferroviaria sono attrezzati con sistemi Bombardier. La sede di Roma è inoltre centro di eccellenza per i sistemi di segnalamento ferroviario nell'area mediterranea con progetti eseguiti ed in corso in Croazia, Romania, Turchia, Grecia, Algeria, Etiopia e Marocco.