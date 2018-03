Treni cancellati, Codacons annuncia un esposto

Liguria - Sul caos ferroviario che sta interessando da diverse ore la Liguria, piove un esposto del Codacons che sarà presentato oggi alle Procure della Repubblica di Genova, Imperia, Savona e La Spezia.



«Migliaia di pendolari stanno vivendo in queste ore una odissea a causa del blocco della circolazione ferroviaria su numerose linee regionali tra cui la Genova-Milano, Genova-Torino, Genova-Savona e Parma-La Spezia – denuncia il presidente Carlo Rienzi – Disagi del tutto ingiustificati dal momento che il maltempo e le basse temperature erano previste da giorni e dovevano essere adottate tutte le misure utili a garantire la regolarità del servizio. Per tale motivo abbiamo deciso di presentare oggi un esposto alle Procure della Liguria, affinché aprano indagini urgenti sul territorio di competenza verificando le responsabilità del gestore ferroviario alla luce dell’ipotesi di interruzione di pubblico servizio».



«I cittadini coinvolti nei disagi odierni devono essere risarciti per i danni subiti, e in tal senso Trenitalia deve disporre precisi indennizzi in favore dei viaggiatori – aggiunge il Codacons – In ogni caso i passeggeri possono avanzare richiesta di risarcimento utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito www.codacons.it»