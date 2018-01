Treni, utenti e pendolari: «Vigileremo sul contratto di servizio»

Oggi la firma tra Trenitalia e Regione del documento inmplementato con le richieste del Tavolo tecnico.

Liguria - Oggi Regione Liguria e Trenitalia firmeranno il contratto di servizio per il trasporto regionale. Assoutenti, Consulta Ligure Consumatori Utenti e Comitati Pendolari liguri federati «prendono atto di questa legittima scelta della Regione, sulla quale la Regione sarà misurata politicamente dagli elettori a fine mandato e dal Tavolo Tecnico Trasporti, per quanto riguarda l'applicazione di tutte le clausole di garanzia per abbonati e viaggiatori».



«In questo senso, ricordiamo che il Tavolo Tecnico Trasporti lo scorso 27 dicembre, alla presenza dell'Assessore Gianni Berrino, delle Associazioni dei Consumatori e dei Comitati Pendolari, ha stabilito l'inserimento nel nuovo contratto di servizio con Trenitalia dei punti richiesti da tempo dalle associazione di rappresentanza dell'utenza e in particolare: calcolo dei ritardi non più solo da origine a destinazione ma anche nelle stazioni intermedie; bonus di linea per gli abbonati in caso di mancato rispetto degli standard di servizio; progressiva riduzione dei tempi di percorrenza nell'arco della durata contrattuale dovuta all'implementazione di materiali rotabili performanti e adeguamenti infrastrutturali; destinazione degli eventuali maggiori introiti derivanti dall'aumento dei ricavi da tariffazione a aumento di Km eserciti (con priorità alla linea Acqui-Genova) e a sterilizzazione o diminuzione degli aumenti tariffari programmati; immissione di nuovo materiale rotabile già a partire dal 2018 (5 convogli Jazz) con la riduzione della vita media dei treni a 6 anni nel 2021 rispetto ai 26 anni attuali; elaborazione e Monitoraggio degli standard di qualità con il concorso delle associazioni dei consumatori».



Le Associazioni dei Consumatori e i Comitati Pendolari «prendono atto del recepimento da parte di Regione Liguria di importanti punti posti da tempo all'attenzione del Tavolo Tecnico e apprezzano gli impegni presi dall'Assessore Berrino; vigileranno con cura che tali misure siano effettivamente adottate e che siano sufficienti a fronteggiare l'inefficienza produttiva dimostrata da RFI e da Trenitalia negli ultimi mesi in Liguria».