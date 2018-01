Liguria - Nella notte e al mattino cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse su genovese e spezzino, fenomeni meno organizzati o addirittura assenti altrove. Migliora già dalle prime ore del mattino a partire da ponente con schiarite in rapido avanzamento verso levante fino ad avere un cielo poco nuvoloso ovunque nel pomeriggio. Nuovo aumento della nuvolosità in serata ma senza precipitazioni: questa la previsione del portale Liguriameteo.net.



Temperature: Fascia costiera (Min 7°C ÷ 10°C / Max 11°C ÷ 14°C). Entroterra (Min 0°C ÷ 4°C / Max 7°C ÷ 11°C).



Al mattino vento moderato da S-SE sul centro levante, da N-NE sul ponente, variabile dal pomeriggio. In serata vento moderato o forte da SO su imperiese e sul levante, variabile altrove. Mare mosso ma con moto ondoso in aumento dal tardo pomeriggio fino ad avere un mare agitato o molto agitato in serata. Dalla sera possibili mareggiate sulle coste del levante esposte a venti di libeccio.



Avvisi meteo: Dalla sera possibili mareggiate sulle coste del levante esposte a venti di libeccio.