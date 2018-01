«Bella ciao» risuona in consiglio regionale, in ballo l´antifascismo

Pucciarelli: «Pagliacciata». Rixi: «Bella ciao? Forse parlano della Boschi»

Liguria - Si sono alzati, hanno intonato 'Bella ciao' e sono usciti dalla sala del consiglio regionale. Così i consiglieri del Partito democratico e di Rete a Sinistra/Liberamente Liguria hanno reagito al niet da parte del centrodestra alla discussione dell’ordine del giorno volto a vietare la concessione degli spazi pubblici alle organizzazioni di stampo neofascista.



Motivazione - «A Genova e in Liguria si sono verificati troppi episodi di violenza – ha dichiarato la capogruppo del Pd in Regione Liguria Raffaella Paita – La destra ha bocciato la nostra richiesta di discutere con urgenza la nostra mozione per la promozione della cultura antifascista, per vietare le sedi istituzionali a partiti e associazioni xenofobe, razziste e che si rifanno al fascismo e così siamo usciti dall’aula».



Risparmio - «I consiglieri Pd cantato 'bella ciao' in consiglio regionale. Si riferiranno forse alla Boschi? Sono i nuovi partigiani delle banche, che hanno mandato sul lastrico migliaia di risparmiatori anziché difendere le nostre famiglie. I valori partigiani sono quelli di Bisagno che ha rifiutato le strumentalizzazioni politiche e ha combattuto per il popolo e la libertà. La resistenza, diceva Bisagno, è un patrimonio comune su cui è nata la nostra democrazia. Noi crediamo nella libertà di pensiero, nella tolleranza e nella difesa delle nostre famiglie - ha affermato il segretario della Lega Liguria e assessore regionale Edoardo Rixi, a margine della seduta del consiglio regionale di oggi - Tutto l'opposto di quello che il Pd al governo ha fatto, mettendo al primo posto gli interessi di pochi". Lo ha dichiarato il segretario della Lega Liguria e assessore regionale Edoardo Rixi, a margine della seduta del consiglio regionale di oggi durante la quale il gruppo dei consigliere Pd ha intonato Bella Ciao. Bisogna imparare dal passato ma guardare avanti: gli italiani devono avere un premier che li possa rappresentare tutti indipendentemente dalle loro idee: Salvini premier saprà governare il Paese interpretando i veri bisogni degli italiani. Basta con divisioni che rievocano i mostri del passato solo per giustificare l'incapacità di dare un futuro al Paese».