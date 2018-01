«Che fine ha fatto il mammografo promesso dall´assessore Viale»

Lo chiede Fabio Tosi in merito al reparto di radiologia di Recco

Liguria - «Che fine ha fatto il mammografo per il reparto di Radiologia di Recco promesso dall'assessore Viale entro il settembre 2017, in risposta a una nostra interrogazione in Consiglio regionale?»: lo chiede Fabio Tosi, portavoce MoVimento 5 Stelle in Regione Liguria.



«A distanza ormai di 5 mesi rispetto ai tempi previsti, Radiologia attende ancora questo importante macchinario – prosegue Tosi - Quando e se il mammografo finalmente arriverà, auspichiamo che sia garantita anche la presenza di un ulteriore tecnico specialistico in mammografia, affinché si possa mantenere alto il numero degli esami e delle persone visitate». Il portavoce M5S «sottolinea anche altre criticità, come la mancata sostituzione dell'ecografo, ormai vecchio di dieci anni e tecnologicamente obsoleto, con conseguente peggioramento dei servizi prestati dal reparto».



«Siamo di fronte a carenze pesanti e mai risolte – conclude Tosi – Per troppo tempo la Regione ha snobbato Radiologia, troppo impegnata forse ad occuparsi di nomine e poltrone, per riuscire a dare risposte a cittadini e pazienti. Ed è solo grazie ai nostri continui interventi se il reparto non è stato definitivamente smantellato o chiuso definitivamente. Pretendiamo maggiore rispetto per il Levante e per la sanità del Golfo Paradiso».