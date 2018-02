«Trasporto disabili, ancora bloccato il bando di gara di città metropolitana»

Liguria - Questa mattina a margine del consiglio regionale, nuovo incontro fra capigruppo, rappresentanze sindacali e lavoratori del trasporto disabili. Forte apprensione per la tenuta del servizio e per 40 posti di lavoro, a causa del ritardo nell'avvio della nuova gara d'appalto.



«Nonostante il nostro emendamento per l'aumento del fondo sia stato approvato col bilancio il 22 dicembre 2017, la Regione ha comunicato i dati economici al Comune di Genova e a Città Metropolitana soltanto il 29 gennaio, senza peraltro definire la ripartizione fra gli enti destinatari. Tutto ciò ostacola la definizione del nuovo bando di gara, con cui Città Metropolitana assegnerà il servizio per i prossimi 3 anni – dichiara il capogruppo di Rete a Sinistra / LiberaMente Liguria Gianni Pastorino, presente all'incontro odierno - È come se si dicesse di acquistare un bene senza comunicare quale cifra si abbia a disposizione. Una situazione di forte incertezza: in gioco c'è il futuro del trasporto disabili e i circa 40 posti lavoratori dei dipendenti ex Tundo».



«Grazie all'opportuna partecipazione di FILT GCIL e alla nostra insistenza insieme alle altre opposizioni, questa mattina l'assessore Viale è stato indotto ad accelerare con urgenza la procedura, coordinandosi con Città Metropolina e Comune di Genova – conclude Pastorino -. Se entro la prossima settimana non avverranno gli incontri prefigurati dall'assessore, come Rete a Sinistra / LiberaMente Liguria torneremo sull'argomento e lavoreremo con i sindacati per sbloccare una situazione che è andata fin troppo oltre».