Autonomia, Pd: «Occorre un documento condiviso»

Liguria - «Toti crede talmente tanto nel tema dell’autonomia che ha pensato bene di inviare una lettera a Gentiloni su questo argomento il giorno stesso dello scioglimento delle Camere»: lo hanno dichiarato Raffaella Paita, capogruppo Pd in Regione Liguria, e Giovanni Lunardon, consigliere Pd in Regione Liguria.



«La Regione Emilia, che sul tema, regolato dall’articolo 116 della Costituzione, ha fatto da apripista, ha iniziato lo stesso lavoro un anno e mezzo fa, dopo una vasta consultazione della comunità regionale (sindacati, imprese, terzo settore). Un’operazione preparatoria capillare, a fronte della quale ha portato in consiglio regionale un articolato atto di indirizzo prima di aprire il confronto con il Governo. Leggendo le dichiarazioni dei membri della Giunta regionale di pochi giorni fa, sembra che possiamo aspirare a compartecipare a qualunque forma di tassa o tributo. Troppo bello, no? Il tema è un po’ più complesso qualunque sia il Governo che si avrà di fronte. E vanno rispettati i saldi della finanza pubblica, il patto di stabilità territoriale e i criteri del federalismo fiscale in un quadro che rimane quello dello stato unitario. L’approccio dell’Emilia ancora una volta è il più saggio: puntare alla compartecipazione sul gettito erariale dei tributi riferibili al territorio e demandare al negoziato con il Governo l’individuazione puntuale degli stessi. Un’ultima avvertenza».



«Sarebbe bene non mettere troppa carne al fuoco e concentrarsi sull’obiettivo più importante: l’autonomia finanziaria dei porti liguri e la possibilità attraverso questa di promuovere ingenti investimenti su logistica e infrastrutture, come per esempio la nuova diga del Porto di Genova e la Pontremolese, la linea ferroviaria che collega La Spezia a Parma, del cui completamento avrebbe un grande bisogno il porto della Spezia. L’autonomia è una cosa seria. Meglio non partire con il piede sbagliato. Se Toti vuol fare sul serio, avvii subito una discussione nelle sedi istituzionali con i gruppi consiliari e le parti sociali, per scrivere insieme il documento da cui partire per costruire l'intesa con il Governo hanno concluso.