Liguria - «Un calo costante dell’occupazione in totale controtendenza con la ripresa nazionale; un turismo che non decolla nonostante le grandi potenzialità del territorio, perché non viene sostenuto da idee e investimenti; fondi europei quasi inutilizzati (fra cui l’incredibile caso del Psr); una sanità pubblica in grande sofferenza e a rischio privatizzazione; nessun passo avanti sul trasporto pubblico locale e la raccolta dei rifiuti e zero progetti per nuove opere infrastrutturali»: lo ha affermato Raffaella Paita, capogruppo Pd in Regione Liguria.



«È questo il bilancio del lavoro svolto dalla Giunta Toti nella prima parte del proprio mandato. Al giro di boa dei due anni e mezzo di amministrazione il centrodestra dimostra come le sue politiche siano completamente inadeguate allo sviluppo della nostra Regione. Eppure hanno governato con il vantaggio dei conti in ordine e dei progetti infrastrutturali lasciati in dote dal centrosinistra. Emerge con sempre maggiore chiarezza come il centrodestra poggi le sue fondamenta su un’impalcatura fragile fatta di comunicazione spregiudicata e falsa coesione della maggioranza. La troppa sicurezza è la stessa della Giunta Biasotti e simile sarà la parabola della Giunta Toti, che fa i sopralluoghi trionfali nei pronto soccorso mentre i cittadini continuano a essere umiliati dai disagi».