Bolkestein, Tosi: «Impugnazione, epilogo inevitabile»

Liguria - «Invece di mettere mano con serietà a una materia così complessa, Toti e i suoi hanno preferito la scorciatoia della facile propaganda populista, a caccia di un pugno di voti»: lo ha affermato il consigliere regionale del M5s Fabio Tosi a proposito dell'impugnazione da parte del governo delle due leggi regionali sui balneari.



«Adesso finalmente i balneari capiranno che in tutti questi anni sono stati continuamente presi in giro da Forza Italia e Pd, che non hanno mai voluto affrontare seriamente il problema quando ne hanno avuto l'occasione e c'erano tutti gli spazi e i tempi per allinearsi agli stati europei - ha osservato Tosi - La giunta Toti non è più credibile. Noi siamo pronti, come sempre, ad ascoltare tutte le categorie perché abbiamo idee chiare e tempi certi. Non è possibile continuare a giocare sulla pelle degli imprenditori", ha concluso.(ANSA).