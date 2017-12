Casarza, una via dedicata all’ex sindaco Giuseppe Stagnaro. C’è l’ok della Prefettura

Liguria - «Sono arrivati i pareri favorevoli della Società Ligure di Storia Patria e della Soprintendenza Regionale all’intitolazione di una via di Casarza (l’attuale “Traversa di Via Nicolò Sottanis”) a Giuseppe Stagnaro, sindaco del Comune della Val Petronio per quasi trent’anni, dal 1964 al 1993. Era stato il consigliere comunale di maggioranza Claudio Muzio, lo scorso 30 marzo, ad avanzare la proposta in Consiglio, con un Ordine del Giorno approvato poi all’unanimità. Acquisiti questi pareri, la Prefettura ha comunicato ieri all’Amministrazione casarzese la conclusione dell’iter autorizzativo. Il Comune potrà dunque procedere, nei prossimi mesi, con le conseguenti modifiche toponomastiche, la posa della targa e la cerimonia ufficiale» .



“E’ per un onore l’aver potuto contribuire all’intitolazione della via - dichiara il consigliere Muzio - Si tratta di un giusto e doveroso riconoscimento nei confronti di un casarzese che ha servito per tanti anni, con impegno, amore e dedizione, la nostra comunità cittadina”.



“Giuseppe Stagnaro – prosegue Muzio – ha guidato con capacità e saggezza il Comune in una fase in cui Casarza Ligure ha conosciuto un rilevante incremento demografico, passando da 2.850 ad oltre 5.000 residenti. Egli ha dato un significativo contributo allo sviluppo della città, mettendo in atto una politica abitativa attenta in modo particolare alle esigenze ed ai bisogni delle persone meno abbienti”.



“Inoltre - sottolinea ancora Muzio - ha dotato il Comune di Casarza di strutture e infrastrutture essenziali per l’espletamento dei fini istituzionali dell’Ente, tra le quali meritano particolare menzione la scuola media ed il nuovo municipio”.



“Per questo ed altri motivi – conclude - intitolare una via a Giuseppe Stagnaro è un modo per rendere onore a un protagonista di rilievo dei processi politici, sociali e culturali che hanno caratterizzato la storia recente di Casarza Ligure”.