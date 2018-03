Chiavari, Muzio e Beverini: «La robusta crescita di Forza Italia»

Liguria - «Analizzando il risultato chiavarese dei partiti alle elezioni politiche, emerge con chiarezza la robusta crescita di Forza Italia, che passa dal 12,21% delle Regionali 2015 al 15,95% odierno, con un aumento del 3,74% in termini percentuali e di 1203 voti in termini assoluti. Sono numeri importanti, frutto di un grande lavoro di squadra che ha coinvolto il coordinamento cittadino, gli iscritti e i militanti del partito, che con la loro passione ed il loro impegno hanno fatto sì che tanti chiavaresi potessero ritrovare nel pensiero moderato di Forza Italia la loro casa naturale. A tutti loro va il nostro più sentito ringraziamento»: lo dichiarano Giovanni Beverini, coordinatore cittadino di Forza Italia a Chiavari, e Claudio Muzio, consigliere regionale e responsabile della campagna elettorale del partito nel Tigullio.



Elezioni - «La crescita di Forza Italia - proseguono Beverini e Muzio - risulterebbe ancora più sensibile se si prendessero in esame i risultati delle elezioni comunali dello scorso anno. Ma le Comunali hanno in primo luogo una forte caratterizzazione amministrativa, e in secondo luogo vedono la partecipazione di numerose liste civiche: entrambi questi fattori rendono poco attendibile un raffronto. Riteniamo perciò che per valutare correttamente l'andamento dei partiti nel corso del tempo la comparazione sia da farsi con le ultime elezioni a carattere più spiccatamente politico, che nel caso nostro sono appunto le Regionali del 2015. Per quanto riguarda le Politiche del 2013, il confronto risulta impossibile poiché in allora Forza Italia era inglobata all'interno del Popolo della Libertà».



Numeri - «Dunque – sottolineano ancora i due esponenti di Forza Italia - ancorché il nostro partito sia passato dal 4,83% delle Comunali 2017 al 15,95 delle Politiche 2018, ecco nel dettaglio i dati delle Regionali 2015 a Chiavari: Forza Italia 12,21%, Lega Nord 23,65%, Fratelli d'Italia 3,81%, Partito Democratico 20,49%, Movimento 5Stelle 19,93%. Affiancando questi numeri a quelli delle votazioni del 4 marzo, emerge quanto segue: Forza Italia +3,74%, Lega Nord -4,34%, Fratelli d'Italia +0,7%, Partito Democratico -0,64%, Movimento 5Stelle +6,76%. Forza Italia risulta quindi, preceduta soltanto dal M5S – concludono Beverini e Muzio - il partito che più è cresciuto a Chiavari in termini percentuali in questi tre anni. E' un risultato che ci dà grande soddisfazione e che ci spinge a portare avanti con ancora maggiore determinazione il lavoro intrapreso».