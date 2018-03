Claudio Muzio: `Con Bagnasco, Cassinelli e Gagliardi più forza al Levante`

Liguria - «Con l'elezione di Roberto Bagnasco, Roberto Cassinelli e Manuela Gagliardi alla Camera dei Deputati, Forza Italia porta a Roma tre rappresentanti autorevoli, preparati e qualificati del nostro territorio. Il Golfo Paradiso, il Tigullio e più in generale il Levante ligure avranno ora più peso in Parlamento, dove le istanze, i bisogni e le specificità della nostra splendida terra potranno trovare adeguata promozione, tutela e valorizzazione»: lo ha dichiarato Claudio Muzio, consigliere regionale di Forza Italia e segretario dell'Ufficio di Presidenza.



«Con Bagnasco, Cassinelli e Gagliardi – ha proseguito – sarà possibile avere un terminale decisivo per il lavoro che già portiamo avanti in Regione, in Città Metropolitana e in tanti Comuni della costa e dell'entroterra. Si tratta cioè del rafforzamento di una filiera politica ed amministrativa che, assieme a tanti amici di Forza Italia, stiamo costruendo per dare più voce e più forza al nostro territorio».



«In questo senso - ha sottolineato ancora Muzio - l'elezione alla Camera dei tre esponenti di Forza Italia è frutto di un gioco di squadra che ha coinvolto cittadini, consiglieri comunali e metropolitani, assessori, sindaci e tanti militanti del partito, senza il cui aiuto, impegno e sostegno sarebbe stato impossibile ottenere questo importante risultato. Grazie a tutti dunque – ha concluso il consigliere regionale di Forza Italia – e buon lavoro a Roberto Bagnasco, Roberto Cassinelli e Manuela Gagliardi. Da tanti anni non vi era una presenza così robusta del Tigullio e del Levante in Parlamento; sono certo che avere a Roma questa pattuglia di tre persone così fortemente legate al territorio ed animate da esperienza, capacità e buona volontà porterà frutti copiosi».



--