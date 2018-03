Claudio Muzio: «No alla chiusura del presidio di Polizia Ferroviaria a Chiavari»

Liguria - Claudio Muzio, consigliere regionale di Forza Italia e segretario dell'Ufficio di Presidenza, ha presentato stamane un Ordine del Giorno con cui chiede l'intervento della Regione per scongiurare la soppressione del Posto di Polizia Ferroviaria di Chiavari, ipotizzata dai piani di riorganizzazione e di razionalizzazione del Ministero dell'Interno. La proposta di Muzio verrà discussa in una delle prossime sedute di Consiglio.



«Il Posto Polfer di Chiavari – dichiara il consigliere regionale di Forza Italia - rappresenta un importante presidio di sicurezza per le migliaia di persone che, per recarsi sul posto di lavoro, ogni giorno partono o arrivano alla stazione chiavarese, per gli studenti che raggiungono Chiavari in treno per frequentare i numerosi istituti scolastici della città e, più in generale, per tutti coloro che a Chiavari usufruiscono del servizio ferroviario. La sua possibile chiusura – prosegue – rappresenterebbe, oltre che un oggettivo indebolimento del livello di sicurezza, l'ennesimo smacco per la città, dopo la soppressione del Tribunale. Per tutti questi motivi – conclude Muzio – ho presentato l'Ordine del Giorno, con cui chiedo al Presidente Toti e alla Giunta regionale di attivarsi presso le sedi competenti e di mettere in campo ogni azione ritenuta necessaria per evitare che il Posto di Polizia Ferroviaria presente nella stazione chiavarese venga chiuso».