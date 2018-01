Ecofeste più difficili, ma c´è la via dei bandi green

Liguria - Ieri in consiglio regionale Gianni Pastorino (Rete a Sinistra&liberaMENTE Liguria) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega di gruppo Francesco Battistini, in cui ha chiesto alla giunta se ritiene il progetto delle Ecofeste ancora strategico e finanziabile per lo sviluppo della conoscenza e della educazione ambientale e se ritiene necessario promuovere ulteriori azioni di informazione e sensibilizzazione per incrementare il numero di Ecofeste presenti sul territorio ligure, a vantaggio della riduzione della produzione rifiuti e della divulgazione al pubblico.



L’assessore al ciclo dei rifiuti Giacomo Giampedrone «ha spiegato che la riduzione del gettito del tributo regionale sull’ecotassa e la riduzione del personale delle Province, hanno indotto ad interrompere l’erogazione di risorse, pur mantenendo vigente il marchio ecofesta. La giunta ha, quindi, deciso di sviluppare un’attività di supporto agli Enti pubblici per la redazione di bandi verdi per le tipologie di acquisto che dovranno rispondere ai Criteri Ambientali Minimi, di prossima definizione da parte del Ministero dell’Ambiente e che dovranno essere obbligatoriamente applicati».