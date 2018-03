Elezioni, i numeri in Liguria

Liguria - La Liguria avrà a Roma ventiquattro parlamentari: sedici saranno i deputati, otto i senatori.



Scelte - Tre i collegi per il Senato con l'uninominale, uno per il proporzionale. Sei per l'uninominale alla Camera e due per il proporzionale. Dai collegi uninominali verranno eletti sei deputati e tre senatori mentre gli altri usciranno dai proporzionali.



Candidato - Le liste che si presentano da sole o in coalizione sono dodici per la Camera e undici per il Senato: trecentodieci i candidati.



Votanti - Gli aventi diritto al voto sono 1.229.500 per la Camera (669.391 in provincia di Genova, 165.368 a Imperia, 174.069 alla Spezia, 220.672 a Savona); i 18enni che per la prima volta andranno al voto sono 12.939. Per il Senato gli elettori sono 1.149.899 (625.975 a Genova, 154.030 a Imperia, 163.128 a Spezia, 206.766 a Savona).