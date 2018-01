Galleria Sant´Anna, Tosi: «Emergenza senza fine»

Liguria - «Ci risiamo. La galleria Sant'Anna è di nuovo chiusa, l'Aurelia ancora una volta bloccata, tagliando in due Sestri Levante e Lavagna, con conseguenti gravi disagi ai residenti dell'estremo Tigullio. Un copione che si ripete identico ad ogni emergenza. Ieri furono le mareggiate, oggi è stata una frana, il risultato è sempre lo stesso: comunicazione interrotta e automobilisti costretti a vere e proprie odissee per arrivare a casa o a lavoro. Sono ormai due anni e mezzo che, come MoVimento 5 Stelle, denunciamo le gravi carenze strutturali nel tratto, che, oltre ad arrecare ciclici disagi, mettono anche a rischio la sicurezza delle persone, come dimostra la recente tragica morte di un motociclista»: lo ha spiegato Fabio Tosi portavoce MoVimento 5 Stelle in Regione Liguria.



«Abbiamo portato il caso a più riprese in Consiglio regionale e sollecitato Anas, la quale ancora un anno e mezzo fa aveva elencato una serie di imminenti interventi per il ripristino della scogliera frangiflutti, il rifacimento dell'impianto di illuminazione del tunnel e altri importanti interventi all'interno e a ridosso della galleria. Ebbene, 15 mesi dopo ci dica: cos'è stato fatto -ha aggiunto - L'assessore Giampedrone faccia pressing presso Anas affinché si intervenga al più presto sul tratto, rendendolo una volta per tutte sicuro, efficiente e in grado di garantire una continuità di servizio. Sono tante, troppe, le emergenze negli ultimi anni, di cui a far le spese alla fine sono come sempre cittadini e contribuenti. Come M5S siamo pronti a riportare ancora una volta il caso in Regione e continueremo a fare pressione sulla Giunta Toti, ma anche su Anas, per porre fine a quest'emergenza senza fine», ha concluso.