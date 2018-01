I nuovi finanziamenti della Regione: dai Parchi di Nervi a Liguria Digitale

Liguria - La giunta regionale, dopo la riunione del Comitato di indirizzo del Fondo strategico per le infrastrutture, ha stanziato dei finanziamenti per una serie di interventi a Genova, Imperia e nella provincia di Spezia.



«Prosegue il lavoro che il fondo strategico sta ottimamente facendo» ha ammesso il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti.



«Oggi abbiamo riunito il comitato sul fondo edilizio e sulle infrastrutture e poi portato in giunta le deliberazioni. Ci sono una serie di investimenti importanti: uno dei principali nella città di Genova è l’allocazione del primo milione e mezzo, tra quelli che abbiamo impegnato per il Comune di Genova per la riqualificazione dei Parchi di Nervi che dovrà essere molto rapida. Ci sono poi interventi su Spezia (rifacimento di Piazza del Mercato) su Porto Venere (sede della protezione civile) e abbiamo portato in giunta gli stanziamenti straordinari su Liguria Digitale».



Non solo infrastrutture materiali, dunque, ma è altrettanto importante l’impegno preso con le infrastrutture tecnologiche come Liguria Digitale: «Prosegue il lavoro di ammodernamento e di qualificazione del polo scientifico degli Erzelli, che è partito con lo spostamento della nostra sede lì. E che vedrà poi compiutezza negli accordi che si stanno via via dipanando con Iit, ma gli investimenti per oltre 6 milioni e mezzo di euro faranno di Liguria Digitale la prima “server farm” di quest’area del paese».