Il Pd crolla: a Roma entrano solo i capilista Vazio, Vattuone e Paita

Liguria - E' un tracollo quello del Pd ligure che dal 2013 ad oggi passa da 14 parlamentari eletti in Liguria a soli tre parlamentari. Gli scrutini sono ancora in corso ma i dati sembrerebbero abbastanza certi: nessun parlamentare del Pd viene eletto nei collegi uninominali né alla Camera né al Senato.



Nomi - Restano quindi fuori dal parlamento i candidati Luigi De Vincenzi (Savona), Yuri Michelucci (La Spezia), Anna Russo (Sanremo), Gian Luigi Granero (Savona), Mario Tullo (Genova - Serra Riccò), Pippo Rossetti (Genova - Bargagli), Rosaria Augello (Genova - Rapallo), Massimo Caleo (La Spezia). Per quanto riguarda il collegi plurinominali solo i capilista hanno la certezza di entrare in Parlamento: si tratta di Franco Vazio e Raffaella Paita per la Camera e di Vito Vattuone per il Senato.