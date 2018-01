Il Pd risponde a Toti: «L´investimento sui treni viene dalla sinistra»

Liguria - «Toti ormai è un disco rotto. Ripetiamo. Ogni treno in più, ogni opera in più, ogni finanziamento in più arrivato in Liguria è merito dei Governi Renzi e Gentiloni. La sola cosa che doveva organizzare Toti, la sanità, è allo sfascio. Se leggesse bene il nostro comunicato si renderebbe conto che è pieno di proposte migliorative che aiuterebbero i cittadini liguri»: lo hanno affermato Raffaella Paita, capogruppo Pd in Regione Liguria, e Giovanni Lunardon, consigliere Pd in Regione Liguria.



«Il presidente della Regione parla sempre per slogan ma non risponde del merito. È stizzito perché non riesce a silenziare l’opposizione. Ricordiamo il diverso stile. Il governo di centrosinistra ha finanziato l’acquisto dei treni come non mai in passato e Toti pensa di prendersene il merito. Vogliamo parlare delle tariffe piuttosto? Ricordiamo il Governo Berlusconi che ha portato le ferrovie al disastro con una gestione sciagurata che nessuno rimpiange. Noi, come nella sanità, nel sociale, nel turismo, nell’economia facciamo continuamente proposte costruttive. Il problema è che a questa Giunta non interessa risolvere i problemi ma fare solo propaganda e gestire il potere. Toti appare sempre più nervoso e arrogante hanno concluso.