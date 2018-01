Il vicepresidente Rossetti alla Notte del liceo classico

Liguria - Domani il vicepresidente del Consiglio regionale Sergio Rossetti parteciperà alla manifestazione “Notte Nazionale del Liceo Classico”, che nel capoluogo ligure coinvolgerà gli istituti Mazzini, Colombo e D'Oria. Le scuole resteranno aperte dalle 18 alle 24 e gli studenti si esibiranno in una serie di performance (recitazione, letture, mostre fotografiche ecc) sulle materie legate al proprio indirizzo di studio. Questa iniziativa nella precedente edizione ha coinvolto in Italia oltre 350 licei. Il vicepresidente assisterà alle ore 19.30 alle iniziative organizzate nella succursale del liceo Mazzini, a Pegli.



«Queste manifestazioni qualificano la nostra scuola sotto il profilo non solo didattico, ma anche educativo – dichiara Rossetti - perché gli studenti, assumendo un ruolo propositivo, diventano protagonisti della propria formazione e reinterpretano il sapere acquisito in classe valorizzando le proprie attitudini e inclinazioni. Si tratta di un’esperienza preziosa per la Regione. Queste iniziative permettono di rafforzare il legame fra scuola e territorio, fra il mondo dell’istruzione e la comunità locale in mondo agile e creativo».