Liguria Popolare aderisce a «Noi con l´Italia»

Liguria - Il consigliere regionale e capogruppo Andrea Costa spiega le ragioni che hanno indotto Liguria Popolare, componente del Gruppo Misto, ad aderire a Noi con l’Italia e, conseguentemente, ad assumere il nome “Liguria Popolare-Noi con l’Italia”.



«E’ la sintesi di un percorso iniziato con le elezioni regionali del 2015 alle quali tutta l’area di centrodestra si è presentata unita e coesa e ha consentito a Giovanni Toti di vincere. – dice Costa - Insieme alla Lombardia abbiamo dato vita ad un progetto di governo serio e credibile ma soprattutto vincente che ha consentito di vincere anche a Savona, Genova e La Spezia».



Continua il consigliere e presidente della IV Commissione Territorio Ambiente : «Come ha giustamente affermato l’amico Maurizio Lupi, punto di riferimento per Liguria Popolare e oggi neo coordinatore nazionale di Noi con l’ Italia, questo progetto ha messo insieme proposte e idee diverse, da quella liberale a quella più cattolica, per dare più forza alla coalizione di centrodestra. – dice - C’è bisogno di una proposta equilibrata e moderata, di gente che non pensa alla politica come scontro tra tifosi, ma crede che il modo per far riavvicinare i cittadini sia quello della serietà e delle proposte concrete con al centro il nostro Paese, ripartendo dal territorio e interpretando la politica come servizio ai cittadini».