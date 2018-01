Mareggiata a Renà, interrogazione di Muzio in Regione

Liguria - Dopo la mareggiata che ieri ha colpito per l'ennesima volta Borgo Renà, nel Comune di Sestri Levante, il consigliere regionale di Forza Italia e segretario dell'Ufficio di Presidenza, Claudio Muzio, ha presentato stamane una Interrogazione a Risposta Immediata che verrà discussa nella prima seduta utile di Consiglio. L'iniziativa di Muzio è finalizzata a sollecitare tutti gli Enti coinvolti a porre in essere misure capaci di mitigare in maniera sensibile i rischi che si presentano ogni qual volta si verificano a Renà fenomeni di questo tipo.



«Nonostante negli ultimi quindici anni siano stati effettuati numerosi e costosi interventi per la messa in sicurezza dell'area – dichiara Muzio – ancora una volta ci troviamo di fronte ad una situazione che preoccupa i residenti, i titolari delle attività commerciali presenti nella zona, le Associazioni dei pescatori e tutti coloro che amano questo splendido borgo. Evidentemente – prosegue - quanto realizzato fino ad oggi non è stato sufficiente: assistiamo da tempo ad un rilevante fenomeno di erosione del litorale a cui ancora non si è posto rimedio, nonostante i ripascimenti effettuati. Credo sia giunto il momento di un'azione più incisiva, capace di tutelare uno degli angoli più belli del nostro territorio. Per quanto di mia competenza – conclude – metterò tutto il mio impegno affinché ciò avvenga».