Minacce fasciste, Pucciarelli difende la sindaca Pd

Liguria - «Esprimo solidarietà e vicinanza, come donna e come politico, al sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio, a cui è stata indirizzata una lettera di minacce. È in base al rispetto per le idee altrui che si misura la maturità politica e etica di una persona e di una comunità»: lo ha dichiarato su Facebook il consigliere regionale della Lega Nord Stefania Pucciarelli, che con queste parole ha voluto esprimere solidarietà al sindaco Pd di Sestri, nel mirino dei fascisti.



«Chi usa la minaccia e l’insulto come strumento di azione politica ha perso in partenza», ha concluso.