Morti alluvione, Paita valuta querela contro Viale

Liguria - «Non accetto lezioni dal Partito Democratico che mentre moriva la gente a Genova mandava la sua candidata, ora capogruppo in Consiglio Regionale, Raffaella Paita, a fare campagna elettorale, come ben ricordano i liguri». Questa la risposta della vicepresidente e assessore regionale alla sanità, Sonia Viale, all’attacco da parte degli esponenti del Partito Democratico sulla situazione dei Pronto Soccorso in Liguria. Parole che hanno fatto sobbalzare i Dem.



«Utilizzare una morte per fini politici – ha risposto la Paita - come un argomento qualsiasi del dibattito tra i partiti, richiede la stessa assenza di pietà degli avvoltoi. Comunque, com’è più volte emerso anche nel corso del processo – in cui sono stata assolta – appena ho saputo della situazione a Genova io sono corsa in Protezione Civile e ci sono rimasta tutta la notte facendo il mio dovere. La frase espressa dalla Viale non è degna di una figura istituzionale. Per questo valuterò se presentare querela».



«Riteniamo gravi e inaccettabili le dichiarazioni contro Raffaella Paita da parte dell'assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale - ha affermato Vito Vattuone, segretario Pd Liguria - Di fronte a evidenti problemi nella gestione dell'emergenza nei pronto soccorso, l'assessore, invece che concentrarsi sulle soluzioni da adottare, risponde alle nostre considerazioni in modo del tutto inopportuno. Si tratta di una caduta di stile pesante, che offende la nostra capogruppo in Regione e l'intero PD; da parte nostra valuteremo eventuali azioni in sede legale. La dialettica politica deve rimanere ancorata ai temi e non trascendere nell'offesa dell'avversario. Siamo abituati a controbattere sui contenuti e a rispettare le opinioni degli altri partiti. Questo significa fare politica in un quadro democratico. Ci aspetteremmo lo stesso comportamento da parte delle altre forze in campo, soprattutto da chi ricopre ruoli istituzionali». Solidarietà alla Paita dal gruppo regionale Pd, che ha definito quanto detto dall'assessore Viale «moralmente vile, politicamente volgare e privo di consistenza nel contenuto».