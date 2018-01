Muzio a Coreglia per ricordare la deportazione del 1944

Liguria - Questa mattina Claudio Muzio, consigliere regionale segretario dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa, ha partecipato in rappresentanza della Regione alla manifestazione che si è svolta a Coreglia Ligure per commemorare gli ebrei che dal locale campo di detenzione furono deportati ad Auschwitz il 21 gennaio del 1944.



Dopo aver rivolto il saluto alle Autorità e ai numerosi ragazzi delle scuole presenti, Muzio ha svolto una breve riflessione per sottolineare l’importanza di cerimonie come quella organizzata a Coreglia, che tramandano alle nuove generazioni la memoria di fatti efferati, che hanno segnato la storia d’Italia e d’Europa.



Il consigliere segretario ha, quindi, affermato che queste commemorazioni hanno anche il merito di raccontare e di far emergere le vicende personali e familiari di tante figure spesso poco conosciute, ma che aiutano a far crescere la consapevolezza del carico di violenza e dolore vissuti da milioni di uomini e donne nel corso del secondo conflitto mondiale.