Parco Villa Rocca: workshop studenti della Facoltà di Architettura di Genova

Liguria - Questa mattina gli studenti del corso magistrale in “Progettazione delle Aree Verdi e del Paesaggio” della Facoltà di Architettura dell’Università di Genova, accompagnati dalla Prof.ssa Francesca Mazzino, hanno effettuato un sopralluogo presso il Parco di Villa Rocca a Chiavari; visita funzionale ad un’esercitazione sulla valorizzazione paesaggistica e botanica del parco stesso. Durante il workshop, sono stati delineati alcuni aspetti progettuali per la conservazione e la valorizzazione dei caratteri paesaggistici e botanici del parco: le peculiarità e gli aspetti socio-culturali saranno i valori su cui gli studenti dovranno basarsi per costruire alcune proposte progettuali.



È intenzione dell’amministrazione Di Capua instaurare un rapporto di collaborazione con l’Università di Genova in merito all’elaborazione di un’analisi finalizzata alla comprensione del valore-storico culturale, paesaggistico e ambientale del parco.



«Sono davvero soddisfatto - aggiunge il Sindaco Marco Di Capua - della collaborazione instaurata con la Prof.ssa Mazzino e con la Facoltà di Architettura dell’Università di Genova.

Nell’ambito della ricerca universitaria, per la prima volta il Comune di Chiavari ha aperto il parco agli studenti, primo passo verso l’instaurazione di un proficuo rapporto di cooperazione tra le parti. Il contributo dei singoli ragazzi sarà un valore aggiunto in fase di progettazione e delineazione degli interventi di manutenzione e conservazione di tutto il Parco di Villa Rocca».