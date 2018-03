Pd: «Fallimento del numero unico del Cup, vogliamo vederci chiaro»

Liguria - «Il numero unico del Cup, che dopo dieci mesi funziona ancora a singhiozzo è purtroppo l’ennesima criticità della sanità ligure a guida Toti e Viale: questo servizio, annunciato in pompa magna dal centrodestra l’estate scorsa, resta una grande incompiuta»: così il Gruppo Pd in Regione Liguria.



«L’assessore alla sanità si difende dicendo che, fra dieci giorni, la situazione dovrebbe migliorare, grazie a una serie di interventi riparatori. Ma questi aggiustamenti non potevano essere fatti in precedenza? Il Pd vuole vederci chiaro e intende chiedere l’audizione, in Commissione, di Liguria Digitale, che deve occuparsi di questo servizio (così come del fascicolo sanitario elettronico), del tribunale del malato, dei farmacisti e dei medici di medicina generale. Bisogna capire cosa sia andato storto e di chi sia la responsabilità. Parliamo di un servizio fondamentale per i cittadini».



«La sanità ligure in questi due anni e mezzo di governo di centrodestra - continua la nota - sta scontando non pochi problemi come l’impasse del nuovo ospedale della Spezia, finanziato e appaltato dal centrosinistra ma che da mesi è in totale stallo, le criticità del San Bartolomeo di Sarzana, la spesa farmaceutica regionale finita totalmente fuori controllo – come certifica anche la Corte dei Conti – le fughe in costante aumento, le liste d’attesa sempre più lunghe, le case della salute (a partire da quella in Valpolcevera) ferme al palo e mai prese seriamente in considerazione, le privatizzazioni e il fascicolo elettronico, di cui da quasi tre anni si sono perse le tracce».