Politiche, Pastorino: «Con noi corrono solo rappresentanti del territorio»

Liguria - «Sono molto contento che Liberi e Uguali in Liguria esprimerà tutte candidature legate al territorio. Per noi il fenomeno dei catapultati non costituisce la regola»: così alla "Dire" il Deputato uscente di Possibile, Luca Pastorino, candidato per la formazione di Pietro Grasso come capolista alla Camera nel proporzionale Liguria 2, il collegio Genova - Bargagli - La Spezia che coinvolge la parte più levantina e tradizionalmente rossa della Regione.



Territorio - «Siamo riuscisti a fare un lavoro che offrirà agli elettori la possibilità di scegliere un rappresentante che conosce la realtà in cui vivono e di bypassare tutte le pecche di questa pessima legge elettorale - prosegue Pastorino. Sono candidato in quella parte di territorio in cui ho sempre operato, non solo come amministratore locale, ma anche nel mio primo mandato elettorale - ricorda l'ex Sindaco di Bogliasco - stando quotidianamente vicino ai problemi della gente. Fa piacere potermi giocare di nuovo la partita qui».



Avversari - Una battuta anche sulla possibilità di affrontare nuovamente Raffaella Paita, dopo lo scontro alle Regionali del 2015: « Mi confronterò con i candidati di tutte le altre forze politiche - conclude Pastorino - e se tra questi dovesse esserci anche la rappresentante renziana del PD, sono certo che avremo modo di discutere parecchio, in maniera composta ma vivace, non solo del territorio, ma anche di politica nazionale»