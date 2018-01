Porto di Lavagna, in Regione interrogazione del portavoce Tosi

Liguria - «Alla Giunta Toti chiediamo chiarezza sulle limitazioni all'attività di manutenzione meccanica e di verniciatura dei natanti nel porto di Lavagna»: lo dice il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Liguria Fabio Tosi, primo firmatario di un'interrogazione in Regione indirizzata all'assessore Giampedrone con cui rilancia la petizione sottoscritta da 170 imprese per porre l'attenzione sul grave disagio provocato dall'articolo 318 bis e seguenti del codice ambientale regionale.



«Ci uniamo all'appello degli imprenditori, che meritano risposte chiare e immediate – sottolinea il consigliere regionale M5S – Stiamo parlando di una norma regionale, risalente ancora al governo Burlando, che non incide realmente sulla tutela e la salvaguardia dell'ambiente ma incide pesantemente sull'economia del porto di Lavagna in particolare, che sta pagando il prezzo più alto a queste limitazioni. Vincoli che sembrano applicati a targhe alterne nel territorio regionale, finendo per favorire alcune realtà a scapito di altre. Molti proprietari di barche si stanno spostando altrove, con conseguente perdita di commesse e lavori per le banchine lavagnesi e, indirettamente, per l'intero indotto cittadino».



«Come viene applicata la normativa regionale in materia negli altri porti liguri per la nautica da diporto? – si chiede ancora Tosi – Vengono applicati anche altrove gli stessi limiti e prescrizioni previsti per Lavagna? Domande chiare a cui le imprese portuali coinvolte pretendono risposte altrettanto chiare», conclude Tosi.