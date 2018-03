Liguria - Berlusconi conquista Portofino con un risultato record e da solo sfiora addirittura il premio di maggioranza: il borgo ligure dove il Cavaliere è spesso di casa conferma Forza Italia in cima alle preferenze con il 38.11% per il Senato e il 37.13% per la Camera. In piazzetta, dove spuntano anche comunisti ed estrema destra, vanno bene anche gli alleati di Fi, in particolare la Lega, con il 30% al Senato (67 voti) e il 29% alla Camera. Più indietro il Movimento 5 Stelle e il Pd.



Voti - Tra le curiosità del voto ci sono i 5 voti presi da Casa Pound per la Camera e i 3 per il Senato. Meno d'effetto quelli per l'estrema sinistra: tra Potere al Popolo e Liberi e Uguali se ne contano 5 in tutto tra Camera e Senato.