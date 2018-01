Presidio Sappe a Marassi, Piana: «Nelle carceri poliziotti abbandonati»

Liguria - "Sovraffollamento e inaccettabile gestione dei carceri della Liguria con continue aggressioni, praticamente all'ordine del giorno. In sostanza, detenuti coccolati e poliziotti abbandonati. Nelle case circondariali della Liguria persiste ormai da tempo una situazione esplosiva per la quale il Governo ha fatto poco o nulla»: lo ha dichiarato Alessandro Piana, capogruppo regionale Lega Nord Liguria.



«Stamane a Marassi il sindacato di Polizia Penitenziaria Sappe, alla presenza dei segretari Donato Capece e Michele Lorenzo, ha organizzato un presidio di protesta al quale ho partecipato volentieri per esprimere la nostra solidarietà e appoggio politico. La Lega ha già chiesto, da tempo, una Commissione regionale urgente per audire i vari rappresentanti dei lavoratori e preparare un documento da far approvare in Consiglio e inviare a Roma. Anche noi siamo contro le violenze continue di detenuti a danno degli agenti penitenziari di Marassi e delle altre case circondariali della nostra regione. Così come siamo contrari ai provvedimenti imposti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) che tra le altre cose prevedono la 'vigilanza dinamica', il 'regime aperto', la gestione 'ad avanzato trattamento' che destabilizzano in generale la sicurezza di tutti, operatori e detenuti».



«Ma il problema più sentito è la carenza di organico della Polizia Penitenziaria nelle carceri liguri, al quale il Governo e il Ministro Andrea Orlando non hanno saputo dare una risposta tangibile e concreta», ha concluso.