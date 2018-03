Primi exit pool: M5S primo partito, calo del Pd

Primi dati trasmessi dagli istituti di rilevazione nazionale

Liguria - Numeri da prendere con le pinze, ma comunque indicativi. Sono quelli dei primi dati resi pubblici dagli istituti di rilevazione e analisi politica per conto delle principali televisioni nazionali.



Dati - Tuttavia l'opinione comune degli analisti è che la vittoria del Movimento cinque stelle, in termini relativi, è un fatto da dare quasi per scontato, con una percentuale vicina al 30 per cento. Tra i partiti segue il Pd, e a ruota la coppia Forza Italia e Lega, impegnate nel derby per la leadership all'interno della coalizione di centrodestra. E' proprio questo insieme di forze politiche quello che maggiormente arriverebbe vicino alla fatidica soglia del 40 per cento, che consentirebbe di ottenere il premio di maggioranza e ottenere l'incarico di formare il governo da parte del presidente Sergio Mattarella. Tale asticella, però, risulta ancora lontana qualche punto percentuale, pur sommando i dati più ottimisti delle forbici indicate dagli instant exit poll. Ancora più indietro il centrosinistra, che sarebbe abbondantemente sotto il 30.

Se i numeri saranno confermati dagli scrutini reali, nei prossimi giorni si prospettano dunque consultazioni tutte da seguire.



I dati degli instant exit poll

YouTrend per Sky

M5S 30,0%

Lega 14,5%

FI 14,0%

FDI 5,0%

NCI-UDC 2,0%

PD 20,5%

Altri CSX (Insieme, +Europa) 5,10%

LEU 4,0%



SWG per LA7

M5S 28,8 - 30,8%

Lega 12,3 - 14,3%

FI 13,5 - 15,5%

FDI 4,4 - 5,4%

NCI-UDC 1,8 - 2,4%

PD 21 - 23%

Altri CSX (Insieme, +Europa) 3,7 - 5,5%

LEU 5,2 - 6,2%



Opinio Italy per Rai

M5S 29,5 - 32,5%

Lega 12,5 - 15,5%

FI 12,5 - 15,5%

FDI 3,5 - 5,5%

NCI-UDC 1 - 3%

PD 20 - 23%

Altri CSX (Insieme, +Europa) 2 - 8%

LEU 3 - 5%



Tecnè per Mediaset

M5S 29 - 33%

Lega 12 - 16%

FI 12 - 16%

FDI 4 - 5%

NCI-UDC 0,5 - 2,5%

PD 17,5 - 21,5%

Altri CSX (Insieme, +Europa) 2,9 - 6,1%

LEU 3 - 5%