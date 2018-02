Proiezioni elettorali: il M5S mantiene il vantaggio a Genova

Liguria - Torna l'appuntamento settimanale con le proiezioni elettorali fornite dalla piattaforma Duetredue, lanciata in rete da un gruppo di giovani spezzini e genovesi (Stefano Gaggero, Lorenzo Azzolini, Andrea Massera e Marianna Pederzolli).



La situazione nazionale - I collegi incerti sono 117 tra Camera e Senato: un numero tanto ampio da non permettere di sottovalutare il peso delle sfide individuali. Il Centrodestra continua a crescere, anche se più lentamente, e il Centrosinistra ad arretrare. Le proiezioni sul numero di seggi restano in sostanza immutate. Senza i seggi dell’estero, la coalizione di Silvio Berlusconi non raggiunge la maggioranza per 55 seggi alla Camera e 28 al Senato, ma è in vantaggio o competitiva in quasi tutti i collegi in bilico (73 su 78 alla Camera e 36 su 39 al Senato).



Camera - Alla Camera il Movimento 5 Stelle è in vantaggio in entrambi i collegi. Nel collegio di Genova-Bargagli in particolare stacca di circa 6 punti il Centrosinistra mentre il Centrodestra è ancora più indietro. Le percentuali ovviamente non sono da prendere alla lettera, anche perché la partita è tutta da giocare e la campagna elettorale è appena iniziata. Sicuramente però delineano un trend e mostrano un vantaggio anche consistente.



Le liste sono appena state presentate e la campagna è solo all'inizio quindi vedremo nelle prossime settimane se ci saranno variazioni.



Senato - Anche sul Senato i 5 Stelle sono in vantaggio anche se il diverso disegno dei collegi restituisce un risultato leggermente differente. Le percentuali sono però da guardare nella misura in cui fanno comprendere un orientamento rispetto al collegio e bisogna considerare che spostamenti anche piccoli nell'elettorato possono rovesciare il risultato.



Il collegio Genova-La Spezia tiene insieme il Levante della città con il Tigullio e la provincia di Spezia.



Visiona qui la mappa completa.