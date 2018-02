Prorogata l´asta per l´ex colonia di Marinella, c´è l´interesse di Preziosi

Liguria - Aperta lo scorso settembre, si sarebbe dovuta concludere alle 12 di venerdì l'asta pubblica per la vendita dell'ex Colonia Olivetti di Marinella. Arte Genova, attuale proprietaria della struttura acquistata per quasi cinque milioni di euro nel 2011, ha invece deciso di posticipare il termine ultimo al 20 aprile 2018. Una scelta dettata da alcuni interessamenti concreti da parte di possibili acquirenti che potrebbero decidere di investire i 2,4 milioni di euro richiesti per la struttura di circa 4.000 metri quadrati e del parco che si affaccia sul mare e sulla litoranea.



Della vendita dell'ex colonia, al centro negli ultimi anni di numerosi episodi di cronaca e degrado, si sarebbe parlato anche due giorni fa nel corso dell'incontro istituzionale a Genova fra il presidente della Regione Toti e il patron del Genoa Enrico Preziosi . Una chiacchierata che ha avuto al centro il futuro dello Stadio Ferraris e il probabile intervento di alcuni investitori stranieri legati all'imprenditore. Ma come detto Preziosi sarebbe fortemente interessato anche alla struttura di Marinella e alle sue potenzialità, tanto che avrebbe già programmato un sopralluogo in loco. La proroga della scadenza dovrebbe dunque fornire il tempo necessario per effettuare tutte le valutazioni e gli approfondimenti del caso prima di arrivare ad un'offerta da presentare ad Arte.



L'ultimo interessamento alla colonia risale a poco più di un anno e mezzo fa quando la compagnia di crociere Msc l'aveva indicata come possibile sede di un polo di formazione. Progetto del quale aveva parlato anche con la Regione ma che non aveva avuto seguito anche perché la compagnia aveva scelto di investire su Lavagna.