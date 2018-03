Puggioni e Vecchia: «Anche nel Tigullio la Lega ha superato il Pd»

Liguria - «Complimenti al neo Senatore Stefania Pucciarelli e al neo Deputato Roberto Bagnasco, che sono stati eletti in Parlamento e rappresenteranno a Roma le istanze del Tigullio per portare avanti la rivoluzione del buonsenso, come peraltro sta già avvenendo in concreto con la buona amministrazione di Regione Liguria dopo anni di disastri del centrosinistra»: lo hanno affermato Alessandro Puggioni, consigliere regionale Lega Nord Liguria e Gabriele Vecchia, segretario cittadino Lega Nord Liguria - Rapallo



«Ringraziamo, quindi, gli elettori del nostro territorio, dove la Lega risulta primo partito della coalizione del centrodestra sia alla Camera (19,88% collegio uninominale 5) sia al Senato (20,7% collegio uninominale 3) avendo peraltro superato il Pd e attestandosi come secondo partito in assoluto dietro al M5S».