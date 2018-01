Rapallo ed Avola, «scambio» di poltrone per i due sindaci

Liguria - Scambio delle poltrone per quattro giorni tra i sindaci di Avola (Siracusa) Luca Cannata, e Rapallo Carlo Bagnasco che intendono, con questo "esperimento", condividere esperienze e metodiche di lavoro. I due primi cittadini, entrambi quarantenni e di centrodestra, si sono incontrati nell'area partenze dell'aeroporto di Fiumicino



Amministrazione - I due sindaci si studieranno su infrastrutture e turismo per capire le differenze tra amministrare una città del nord e una del sud ed entrambe con un elemento in comune: il mare ed una popolazione di circa 30.000 abitanti. «E' una esperienza unica, particolare e in forte sinergia con il Comune di Avola - ha commentato Bagnasco - Un'esperienza che serve per imparare e poi magari insegnare anche qualcosa». Da parte sua, Cannata ha detto: «E' uno scambio delle chiavi, questo serve alla buona politica, alle buone pratiche. Lo facciamo confrontandoci per accrescere quello che è il nostro modo di governare il territorio».