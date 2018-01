Rifiuti, Portofino si conferma per il terzo anno di fila comune «Riciclone»

Liguria - Per il terzo anno consecutivo, Portofino, riceve da Legambiente l'attestato di "Comune Riciclone". Con il 71,12 % annuo – nella raccolta differenziata – il Borgo del Tigullio si piazza alla 27esima posizione su 231 comuni liguri.



«Un dato davvero importante e significativo – sottolinea Giulio Pastro, consigliere con deleghe all'Ambiente del Comune di Portofino, presente nella Sala Trasparenza della Regione questa mattina – Sono state attuate manovre e soluzioni per migliorare sensibilmente la raccolta differenziata come l'eliminazione dell'Isola Ecologica dal Molo Umberto I per trasferirla e implementarla in piazza della Libertà; il compattatore per la plastica nei pressi della palestra e i premi conseguenti per quei residenti più virtuosi. Desidero ringraziare, a nome del Sindaco Matteo Viacava e di tutta l'Amministrazione, la Regione Liguria nella persona dell'assessore Giacomo Giampedrone che, anche questa mattina, ha ribadito la sua particolare vicinanza ai piccoli comuni che, a differenza di quello che si possa pensare, fanno grandi sacrifici per ottenere certi risultati».