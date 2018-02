Rixi furioso attacca Di Maio: «Se vuole parlare di porto almeno si informi»

Liguria - «Quando Di Maio parla di Terzo Valico è evidente che non conosce l’abc della funzionalità delle opere. Non ha idea di quello che dice e di quello che perdiamo. Qui non si tratta di accorciare solo i tempi di percorrenza delle merci ma anche di capire che senza quest’opera, che verrà aperta nel 2022, il porto di Genova rimarrebbe isolato dal Nord Europa»: lo ha dichiarato questa mattina Edoardo Rixi, assessore regionale e candidato della Lega Nord Camera nel collegio uninominale Genova 4 e capolista nei listini proporzionali Liguria 1 Ponente e Liguria 2 Levante.



Opere - «Di Maio viene dalla Campania dove c’è un porto importante come quello di Napoli – ha aggiunto Rixi – Da assessore ai Porti della regione con il migliore sistema portuale del Paese non accetto che un candidato premier venga a Genova e non sappia come si lavora in porto, non ne conosca i dati e quindi la strategicità. Con il Terzo Valico in 45 minuti i lavoratori che lavorano a Milano arriveranno a destinazione».



Rispetto - «Prima di parlare di opere che la Liguria aspetta da 80 anni, bisognerebbe, con umiltà, mettersi quanto meno a studiare. Ci vuole rispetto per lavoratori e imprese che hanno tenuto in piedi lo scalo per anni. In 45 minuti i 30.000 genovesi che lavorano a Milano arriveranno a destinazione. Genova merita rispetto – ha concluso Rixi - Di Maio sarà forse onesto ma sicuramente parla per sentito dire e della Liguria non conosce nulla».