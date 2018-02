Rossetti: «Mancano posti letto per cure palliative malati terminali»

Liguria - «Sulle cure palliative per i malati terminali l'assessore Viale sostiene di voler potenziare l'assistenza domiciliare, invece di aumentare i posti letto, come chiede il Partito Democratico. Ma visto che la vicepresidente della Giunta non ha presentato alcun tipo di programmazione e non ha previsto alcun investimento a sostegno di questa tesi, vorremmo capire cosa intenda fare effettivamente la Regione per dare una risposta alle famiglie liguri su un tema così delicato»: lo ha spiegato Pippo Rossetti, consigliere regionale del Pd.



«Il deficit di strutture per le cure palliative sul nostro territorio è molto ampio. Solo per citare un dato emblematico la Gigi Ghirotti, nel 2017, ha ricevuto un migliaio di richieste per l'assistenza di malati terminali e ne ha potute soddisfare solo la metà, lasciando fuori 500 persone. E non è tutto. L'Asl 3 copre circa 800 mila abitanti, ma ha solo tre strutture per i malati terminali. Di fronte a questi numeri l'assessore, però, sostiene che la Giunta punterà sull'aumento dell'assistenza a domicilio. A nostro avviso si tratta di una risposta che rischia di rivelarsi inadeguata dal punto di vista quantitativo e rimaniamo convinti che l'aumento dei posti letto sia il metodo migliore per rispondere alle esigenze dei malati terminali e delle loro famiglie. Ma al di là delle diverse strategie da adottare, ribadiamo che sarebbe opportuno che la Giunta chiarisse come intende potenziare l'assistenza domiciliare, con quali fondi e su quali basi».