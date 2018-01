Liguria - Si è svolto questo pomeriggio nella Sala Trasparenza della Regione Liguria lo scambio di saluti e prodotti tra il presidente Giovanni Toti e il sindaco di Avola in Sicilia, Luca Cannata nell’ambito dello scambio di poltrone tra il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco e il sindaco della cittadina siciliana in trasferta in Liguria proprio in questi giorni.



Prodotti - Il sindaco di Avola ha donato al presidente Giovanni Toti alcune bottiglie di Nero d’Avola e le tipiche mandorle siciliane, ricevendo in cambio il tipico pesto di Prà e il basilico Dop delle serre genovesi.



Scambio - «Si tratta di città importanti, distanti geograficamente ma con tratti in comune – ha spiegato il Presidente Toti – lo scambio ha l’obiettivo di promuovere una vicinanza tra amministrazioni periferiche dello Stato per conoscere le rispettive realtà e prodotti. Dalla Sicilia è arrivato un ottimo vino rosso e noi consegneremo dell’ottimo pesto che speriamo venga mangiato con il gusto che merita. Un’iniziativa nata per gioco che può assumere significati profondi nella collaborazione istituzionale tra autonomie locali della nostre città».