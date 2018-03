Seggi al proporzionale: ecco gli eletti

Liguria - Sono definitivi i dati relativi all'assegnazione dei seggi nei collegi proporzionali della Liguria. Tra i 10 posti disponibili alla Camera e i 5 al Senato, otto se li spartiscono equamente Movimento Cinque Stelle e la Lega, mentre il Pd ne elegge tre (erano 14 cinque anni fa), due Forza Italia e uno Liberi e Uguali.



Chi parte e chi arriva I pentastellati eleggono i tre onorevoli uscenti Sergio Battelli, Simone Valente e Matteo Mantero ai quali si aggiunge Leda Volpi. La Lega invia a Roma Edoardo Rixi, segretario regionale del partito e assessore della giunta ligure. Al suo posto alla corte di Toti potrebbe andare Flavio Di Muro, altro leghista eletto in parlamento pronto però all'esperienza da assessore regionale, liberando il posto romano per Rosy Guarnieri. Viviani eletto nel collegio spezzino, dovrebbe staccare il ticket per Montecitorio grazie al seggio in più assegnato dal Viminale e all'elezione di Sara Foscolo, già avvenuta attraverso i collegi uninominali. Tra i banchi del Carroccio al Senato siederà invece il presidente del consiglio regionale Francesco Bruzzone.



Posti - Forza Italia manda alla Camera Roberto Cassinelli, capolista nel collegio di Levante in cui era iscritta anche Patrizia Saccone (come terzo nome), e il coordinatore regionale Sandro Biasotti ritorna a Palazzo Madama. Sempre dal collegio di Levante, quello che comprende la provincia spezzina, escono due dei tre eletti al proporzionale per il Pd: si è detto di Paita alla Camera, che sarà affiancata al Senato dall'altro capolista Vito Vattuone, segretario provinciale del partito. Eletto anche Franco Vazio. Strappa un posto a Montecitorio anche Liberi e uguali: a occuparlo sarà Luca Pastorino.